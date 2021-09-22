لبنان

اشكال نسائي في طرابلس... ما الذي حصل؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:11
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وقع اشكال فردي بسبب افضلية المرور بين سيارتين في محلة شارع قاديشا في طرابلس، وتطوّر لاحقاً الى تضارب بين عدد من السيدات.

وعمل اهالي المنطقة على تطويقه دون سقوط اصابات.
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