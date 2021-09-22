اشكال نسائي في طرابلس... ما الذي حصل؟



وقع اشكال فردي بسبب افضلية المرور بين سيارتين في محلة شارع قاديشا في طرابلس، وتطوّر لاحقاً الى تضارب بين عدد من السيدات.



وعمل اهالي المنطقة على تطويقه دون سقوط اصابات.