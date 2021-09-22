إحذروا.. هذا ما حصل مع "مريم" على طريق المطار (فيديو)

نشرت الصحافية بتول عبدالله فيديو تحدثت خلاله عما حصل مع الشابة مريم على طريق المطار أثناء إنتظارها لتعبئة سيارتها بالوقود. وقالت بتول إنّ مريم تعرضت لمحاولة سرقة وخطف واحتيال، عندما أوهمها أحدهم بانّه يستطيع مساعدتها لتعبئة البنزين ولا تضطر الى الوقوف في الطابور، مقابل الحصول على 10 دولار نقداً.
وطلب الشاب من مريم أن يقود هو السيارة بنفسه للوصول الى المحطة، ولكنه سرعان ما حاول سرقتها، وربما خطفها بحسب ما قالت عبدالله في الفيديو، ولكن مريم قامت برفع كابح السيارة وصرخت لعل أحدا يساعدها، فعندها نزل الشاب مسرعاً من السيارة.
وطلبت الشابتان من الجميع التنبه من عمليات الإحتيال هذه.