إحذروا.. هذا ما حصل مع "مريم" على طريق المطار (فيديو)

نشرت الصحافية بتول عبدالله فيديو تحدثت خلاله عما حصل مع الشابة مريم على طريق المطار أثناء إنتظارها لتعبئة سيارتها بالوقود. وقالت بتول إنّ مريم تعرضت لمحاولة سرقة وخطف واحتيال، عندما أوهمها أحدهم بانّه يستطيع مساعدتها لتعبئة البنزين ولا تضطر الى الوقوف في الطابور، مقابل الحصول على 10 دولار نقداً.

وطلب الشاب من مريم أن يقود هو السيارة بنفسه للوصول الى المحطة، ولكنه سرعان ما حاول سرقتها، وربما خطفها بحسب ما قالت عبدالله في الفيديو، ولكن مريم قامت برفع كابح السيارة وصرخت لعل أحدا يساعدها، فعندها نزل الشاب مسرعاً من السيارة.

🛑 #انتباه

هذا ما حدث مع مريم على طريق المطار أثناء تعبئة البنزين لسيارتها….

الفيديو نشرته الاعلامية بتول عبدالله

لمن يعرف شيئا عن هذا الشخص الرجاء تبليغ قوى الامن الداخلي @LebISF pic.twitter.com/4JrqYjIhyq — Nour _al_ain2 👁 (@nouralain15) September 22, 2021

وطلبت الشابتان من الجميع التنبه من عمليات الإحتيال هذه.