لبنان

ما حقيقة تهديد البيطار من قبل وفيق صفا؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:12
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التقى وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في وزارة العدل المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، واستوضح منه حصراً عما تداولته وسائل الإعلام منذ يوم أمس، والمتعلقة بأمنه الشخصي، على أن يقوم الوزير الخوري بمتابعة هذا الأمر مع المراجع القضائية المختصة كي يُبنى على الشيء مقتضاه.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أرسل كتاباً خطياً الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار حول موضوع التهديد من قبل رئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا  لإستطلاع حقيقة ما حصل، فردّ القاضي البيطار الكتاب من دون أي تعليق.

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