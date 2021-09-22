لبنان

حمية إطلع من عيتاني على واقع مرفأ بيروت والخطط المستقبلية

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:24
A-
A+
Doc-P-866674-637679174579244068.jpg
Doc-P-866674-637679174579244068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مع رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني اجتماعا ظهر اليوم، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية. وتطرق البحث الى المخطط التوجيهي المعد من إدارة المرفأ وواقع محطة الحاويات، اضافة الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمواضيع التي تعيق سير العمل والحلول المقترحة لها.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
11:29 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website