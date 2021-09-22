حمية إطلع من عيتاني على واقع مرفأ بيروت والخطط المستقبلية

عقد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مع رئيس مجلس ادارة مدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني اجتماعا ظهر اليوم، واطلع منه على واقع المرفأ والخطط الآنية والمستقبلية. وتطرق البحث الى المخطط التوجيهي المعد من إدارة المرفأ وواقع محطة الحاويات، اضافة الى المشاريع التي هي في طور الإنشاء والمواضيع التي تعيق سير العمل والحلول المقترحة لها.