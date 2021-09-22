لبنان

سلام بحث وياسين في آلية معالجة أضرار الاهراءات وتقرير نهائي في خلال أسبوع

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:35
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 استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في مكتبه في الوزارة وزير البيئة ناصر ياسين، في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري جرجس برباري ومدير الاهراءات أسعد حداد والمستشارين المختصين في الوزارتين.

وأفاد المكتب الاعلامي في الوزارة انه "تم البحث في آلية معالجة تداعيات الاضرار التي أصابت الاهراءات نتيجة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020.
وتقرر في ضوء هذا الاجتماع اصدار التقرير النهائي خلال أسبوع ومتابعة الموضوع عن كثب لمعالجته في السرعة المطلوبة".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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