28
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحسنية: معالجة الأزمات وإنهاء معاناة اللبنانيين مسؤولية وطنية
Lebanon 24
22-09-2021
|
07:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
حيّا رئيس الحزب الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية ذكرى عملية الويمبي وبطلها الشهيد خالد علوان، مؤكداً أن عملية الويمبي شكلت فاتحة تحرير بيروت من الاحتلال الصهيوني الذي عاث اجراما وارهاباً وارتكب مع أدواته وعملائه أفظع المجازر بحق شعبنا.
وفي سياق آخر، رأى رئيس الحزب وائل الحسنية إن تشكيل الحكومة في لبنان بعد طول تعثر وتفاقم معاناة وفائض أزمات، يعطي اللبنانيين بصيص أمل للخروج من نفق الأزمات المستفحلة التي استنزفتهم على المستويات كافة. والتحدي الأساس امام الحكومة بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، أن تبدأ سريعاً بمعالجة الأزمات ووقف مسلسل إذلال الناس ووضع حدّ لجشع حيتان المال والاحتكار الذين يسلبون الفقراء، حتى من إمكانية الحصول على لقمة العيش.
وقال الحسنية في تصريح اليوم: إن سنة ونيّف من الفراغ الحكومي، تكفلت بايصال البلد الى ما وصل اليه من أوضاع بالغة السوء هدّدت أمنه الاجتماعي والغذائي والصحي، بالتوازي مع حصار اقتصادي جائر لفرض إملاءات سياسية تناقض خيارات لبنان وثوابته. ولذلك فإنّ على الحكومة الجديدة أن تعوّض مخاض ولادتها الطويل، بسلوك طريق المعالجات في فترة زمية قصيرة جداً، والأولوية هي تلبية حاجات الناس والاهتمام بقضاياهم ومطالبهم المحقة، بدءاً بالبطاقة التمويلية، بوصفها حقاً مشروعاً للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، بعدما صار رفع الدعم مفروضاً كأمر واقع.
وشدّد رئيس الحزب على أنّ معالجة الأزمات وإنهاء معاناة اللبنانيين، مسؤولية وطنية بإمتياز، وأنّ كميات المازوت والبنزين من الجمهورية الاسلامية الايرانية التي أعلن عنها أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله والتي بدأت بالوصول تباعاً إلى لبنان تساهم في تخفيف حدة أزمة المحروقات، ولذلك نقدّر عالياً الجهود الكبيرة التي بذلها أمين عام حزب الله لإتمام هذا الأمر والذي أسقط ورقة الحصار، ووضع لبنان على سكة الخروج من نفق الفراغ والأزمات.
أضاف: إن مواقف بعض القوى الاعتراضية على مساهمة حزب الله في التخفيف من معاناة اللبنانيين، ليس لها ما يبرّرها. فمافيات الاحتكار باتت جزءاً من الحصار، وتستثمر فيه لإذلال اللبنانيين عن سبق تخطيط وجشع. لذلك نرى أن المواقف الرافضة تصب في خانة الخضوع لمفاعيل الحصار، والتواطؤ مع المافيات ضد مصالح الناس.
وختم الحسنية قائلاً: نقدّر عالياً وقوف الجمهورية الاسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان وتزويد اللبنانيين بالمحروقات, كما نقدّر عالياً وقوف العراق الذي مدّ لبنان بكميات من الفيول، والشكر للجمهورية العربية السورية التي هي العمق القومي والرئة التي يتنفس منها لبنان حياة وعزاً وكرامة. واننا في هذا الصدد ندعو الحكومة الجديدة إلى استكمال التواصل مع الحكومة السورية لتفعيل كل الاتفاقيات المشتركة، لما في ذلك مصلحة للبنان واللبنانيين.
تابع
الأكثر قراءة
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-09-22
22/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
14:07 | 2021-09-21
21/09/2021 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
04:33 | 2021-09-22
22/09/2021 04:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
14:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
03:46 | 2021-09-22
22/09/2021 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:57 | 2021-09-22
الاتحاد الماروني العالمي أدان التطاول على الراعي
12:35 | 2021-09-22
"خيطوا بغير هالمسلة"... هكذا ردّ اللواء ابراهيم على محاولات تعكير علاقته مع بري
12:09 | 2021-09-22
"اللقاء الديمقراطي" يتقدم باقتراح تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة
12:05 | 2021-09-22
ملك الأردن يهنئ الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة: سنكثف مساعينا لدعم لبنان
11:49 | 2021-09-22
لبنان يواجه وضعا حرجا... العاهل الاردني: الشعب اللبناني يحتاج لدعمنا الكامل
11:29 | 2021-09-22
بيان لمصرف لبنان عن حجم التداول على منصة "Sayrafa"... هذا ما جاء فيه
فيديو
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
22/09/2021 20:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 20:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 20:27:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact