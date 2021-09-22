لبنان

وزير الزراعة استقبل السفير الاردني في لبنان

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:39
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أكد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن على تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية ووثيقة، لافتا الى اهمية التعاون لما فيه مصلحة البلدين وتطوير تبادل المنتجات الزراعية.
كلام الوزير الحاج حسن جاء خلال استقباله السفير الاردني في لبنان وليد الحديد بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود في زيارة تعارف وتهنئته بتوليه وزارة الزراعة، وتطرق البحثالى شؤون سياسية واقتصادية وزراعية مختلفة.
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