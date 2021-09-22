لبنان

مجموعة الدعم الدولية رحبت بتأليف الحكومة.. للتحرك بسرعة لتخفيف العبء الاقتصادي

Lebanon 24
22-09-2021 | 07:47
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 رحبت "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان"، في بيان، بـتأليف الحكومة الجديدة وباعطاء البرلمان الحكومة وبرنامجها الثقة". وحضت "تماشيا مع البنود الرئيسية للبيان الوزاري المعتمد، القادة اللبنانيين على التحرك بسرعة لتخفيف عبء المشقة الاقتصادية والاجتماعية عن الشعب اللبناني واستعادة الخدمات الاساسية والتحضير لانتخابات نزيهة وشفافة في موعدها سنة 2022، والشروع في الاصلاحات اللازمة لاستعادة الثقة ولتحقيق العدالة والاستقرار والازدهار للشعب اللبناني ولتمهيد الطريق لتعزيز الدعم الدولي".

وفي اشارة الى بيانها الصادر في 3 آب 2021، كررت "مجموعة الدعم" تأكيد أهمية استكمال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بسرعة".
وأكدت "وقوفها الى جانب لبنان وشعبه".

وتضم "مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان" الامم المتحدة وحكومات: الصين وفرنسا والمانيا وايطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الاميركية، مع الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، أطلقها في ايلول 2013 الامين العام للامم المتحدة والرئيس ميشال سليمان "من اجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته مؤسسات دولته".
المصدر: الوكالة الوطنية
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