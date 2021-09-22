وزير الدفاع التقى السفيرة الأميركية

استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية لدى لبنان السيدة دوروثي شي والوفد المرافق، حيث قدمت له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، وجرى عرض لمجالات التعاون العسكري.وشكر الوزير سليم للسفيرة شي زيارتها، وتمنى "استمرار التعاون والدعم للجيش اللبناني".