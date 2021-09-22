لبنان

إنطلاق فعاليات المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة في25 و26 ايلول

Lebanon 24
22-09-2021 | 08:23
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تنطلق فعاليات المهرجان اللبناني للأفلام المستقلة LIFF، لدورة العام 2021، في 25 و26 أيلول، وذلك عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل، في "ستايشن بيروت" Station Beirut، بمشاركة نحو 190 فيلما من 91 دولة. تتبارى فيها هذه الدول ضمن 17 فئة ستتوزع عليها جوائز المهرجان.

يقام هذا الحفل برعاية السفارة السويدية في بيروت، ويستمر ليومين 25 و26 أيلول، على أن يختتم يوم الأحد من الشهر ذاته، عند الساعة السادسة والنصف مساء في حفل لعرض فيلمين للمرة الأولى في لبنان (Avant Première):
" An Attempt " لـ باميلا نصور و" Notifa " - نطيفة لـ سالم حدشيتي. 

تبدأ العروض كل يوم عند التاسعة مساء، وتنتهي عند منتصف الليل، في صالتي عرض ستايشن بيروت. ويتم تورزيع الجوائز على الأفلام الرابحة. ويتضمن المهرجان ورش عمل يديرها عدد من الاختصاصيين المشاركين من أكثر من دولة حول العالم، بالإضافة إلى أنشطة للتنسيق بين صناع الأفلام المستقلة.
المصدر: الوكالة الوطنية

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