"Power Bank" لعناصر قوى الامن الداخلي

أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مذكرة طلب بموجبها توزيع "Power Bank" على العناصر العملانية في المديرية.



وفي المعلومات أن هذا التدبير يأتي بعد معاناة العناصر مع انقطاع التيار الكهربائي ما يسبب تأخيرا في عملهم.



