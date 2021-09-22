28
o
بيروت
30
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"Power Bank" لعناصر قوى الامن الداخلي
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
22-09-2021
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان مذكرة طلب بموجبها توزيع "Power Bank" على العناصر العملانية في المديرية.
وفي المعلومات أن هذا التدبير يأتي بعد معاناة العناصر مع انقطاع التيار الكهربائي ما يسبب تأخيرا في عملهم.
مواضيع ذات صلة
عصابة سرقة كابلات في قبضة قوى الامن الداخلي
Lebanon 24
عصابة سرقة كابلات في قبضة قوى الامن الداخلي
22/09/2021 20:28:28
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول صهاريج محروقات الى طرابلس وعكار منذ قليل بمواكبة من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي وذلك تمهيداً لتوزيعها على المحطات المعتمدة
Lebanon 24
وصول صهاريج محروقات الى طرابلس وعكار منذ قليل بمواكبة من القوة الضاربة في قوى الامن الداخلي وذلك تمهيداً لتوزيعها على المحطات المعتمدة
22/09/2021 20:28:28
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المحتجون أمام مركز قوى الامن الداخلي في الاشرفية يحاولون ازاحة الحواجز الحديدية ويهدّدون بالتصعيد (الجديد)
Lebanon 24
المحتجون أمام مركز قوى الامن الداخلي في الاشرفية يحاولون ازاحة الحواجز الحديدية ويهدّدون بالتصعيد (الجديد)
22/09/2021 20:28:28
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ يجتازون الفاصل الذي يقيمه قوى الامن الداخلي ويصلون الى محيط منزل فهمي حاملين النعوش
Lebanon 24
أهالي شهداء انفجار المرفأ يجتازون الفاصل الذي يقيمه قوى الامن الداخلي ويصلون الى محيط منزل فهمي حاملين النعوش
22/09/2021 20:28:28
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
قوى الامن الداخلي
اللواء عماد عثمان
تابع
الأكثر قراءة
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في حياة مواليد 4 أبراج ربح مفاجئ سيُحدث انقلاباً كبيراً.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2021-09-22
22/09/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
Lebanon 24
حركة مُريبة أمام محطات المحروقات.. هذا ما يحصل
14:07 | 2021-09-21
21/09/2021 02:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
04:33 | 2021-09-22
22/09/2021 04:33:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
Lebanon 24
بعد ارتفاعه... هذا ما سجّله دولار السوق الموازية مساء اليوم
14:00 | 2021-09-21
21/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
Lebanon 24
البنزين على سعر 14 الف ليرة.. "الله يعين اللبناني"!
03:46 | 2021-09-22
22/09/2021 03:46:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
12:57 | 2021-09-22
الاتحاد الماروني العالمي أدان التطاول على الراعي
12:35 | 2021-09-22
"خيطوا بغير هالمسلة"... هكذا ردّ اللواء ابراهيم على محاولات تعكير علاقته مع بري
12:09 | 2021-09-22
"اللقاء الديمقراطي" يتقدم باقتراح تعديل الدستور لخفض سن الاقتراع الى 18 سنة
12:05 | 2021-09-22
ملك الأردن يهنئ الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة: سنكثف مساعينا لدعم لبنان
11:49 | 2021-09-22
لبنان يواجه وضعا حرجا... العاهل الاردني: الشعب اللبناني يحتاج لدعمنا الكامل
11:29 | 2021-09-22
بيان لمصرف لبنان عن حجم التداول على منصة "Sayrafa"... هذا ما جاء فيه
فيديو
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
Lebanon 24
كاميرا توثق لحظات رعب... احتجزه 5 ساعات وهدده بقطع رأسه بسكين! (فيديو)
11:14 | 2021-09-22
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
22/09/2021 20:28:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact