لبنان

الحلبي عرض مع البنك الدولي إمكانات توفير دعم طارىء للتربية.. وهذا ما طلبه من منتحلي صفته

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:05
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، أنه لا يمتلك أي حساب شخصي على وسائل التواصل الإجتماعي، وأكد أن الأخبار المتعلقة بوزارة التربية تنشر رسميا عبر موقع الوزارة ويوزعها المكتب الإعلامي على وسائل الإعلام كافة، وأشار إلى أن أي حساب يتحدث باسمه هو منتحل صفة ويستوجب الملاحقة القانونية. ودعا كل من فتح حسابا باسمه إلى إقفاله فورا.
 
الى ذلك، الحلبي مع بعثة البنك الدولي التي ضمت كلا من كامل ابراهام ، ونتالي لاهير ، وهناء الغالي ، ونادين فرنجي ، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، ومنسقة المشاريع إيمان عاصي والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .

وتناول البحث موضوع تأمين مقومات العودة إلى الدراسة ، ومكونات المشاريع الجارية مع البنك الدولي ، وإمكان تحريك الجهات المانحة من أجل توفير دعم طارىء لاستنهاض القطاع التربوي بكل مكوناته بما فيها التعليم العالي والجامعة اللبنانية .

وتم التوافق على بلورة الأفكار والمقاربات المتعلقة بالمشروع الهادف إلى طلب الدعم، ومناقشته في الاجتماع المقبل مع البنك الدولي نهاية الأسبوع.

واستقبل الوزير الحلبي رئيسة لجنة التربية والثقافة النيابية بهية الحريري في زيارة تهنئة، تم في خلالها عرض مشاريع القوانين المتعلقة بتطوير القطاع التربوي والجامعي ، ومتابعتها في المجلس النيابي .

واستقبل الوزير الحلبي كذلك، وزير التربية السابق أكرم شهيب في زيارة تهنئة بتسلمه مهام الوزارة .
 
 
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