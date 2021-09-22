تعميم لوزير الداخلية... ماذا جاء فيه؟

أصدر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعميما الى المحافظين، طالبا منهم الايعاز الى القائمقامين ابلاغ البلديات واتحادات البلديات بوجوب المباشرة في تعزيل الاقنية الشتوية ومجاري المياه وتنظيفها، وإيلاء الموضوع الأهمية القصوى لمنع حصول الفيضانات وقطع الطرقات العامة، وتلافي الأضرار والمخاطر بالأملاك العامة والخاصة.