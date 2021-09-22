لبنان

الشيخ زياد الصاحب: نؤكد نهج الإعتدال وتغليب لغة الحوار والحكمة والتفاهم بين الجميع

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:11
A-
A+
Doc-P-866694-637679239571346846.jpg
Doc-P-866694-637679239571346846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ملتقى التعاون الوطني برئاسة الشيخ زياد الصاحب الذي اطلعه على أهداف ورؤية الملتقى في سبيل لم شمل المسلمين خاصة واللبنانيين عامة".


وقال الشيخ الصاحب:" أبدى الملتقى تأييده لمواقف مفتي الجمهورية وعرض عليه خطة العمل التي تحفز نشاط جميع الجمعيات والفعاليات في جميع المجالات لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين. وطالبنا بالعدل والمساواة بين جميع المكونات الأساسية في الوطن ورفع الظلم والقهر عن المظلومين، والتخلص من الممارسات المزاجية والكيدية فلا يمكن أن نبني وطنا بسياسة المكيالين ولا بصيف وشتاء تحت سقف واحد فلا لتسلط فئة على فئات أخرى ولا طائفة على طوائف أخرى صونا للعيش المشترك وللحفاظ على السلم الأهلي والدستور مع الدعوة إلى المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأننا نؤكد نهج الإعتدال وتغليب لغة الحوار والحكمة والتفاهم بين الجميع.

والتقى المفتي رئيس المركز الثقافي الإسلامي الدكتور وجيه فانوس وعرض معه الأوضاع العامة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
11:29 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website