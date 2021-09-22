الشيخ زياد الصاحب: نؤكد نهج الإعتدال وتغليب لغة الحوار والحكمة والتفاهم بين الجميع

إستقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ملتقى التعاون الوطني برئاسة الشيخ زياد الصاحب الذي اطلعه على أهداف ورؤية الملتقى في سبيل لم شمل المسلمين خاصة واللبنانيين عامة".

وقال الشيخ الصاحب:" أبدى الملتقى تأييده لمواقف مفتي الجمهورية وعرض عليه خطة العمل التي تحفز نشاط جميع الجمعيات والفعاليات في جميع المجالات لتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل المواطنين. وطالبنا بالعدل والمساواة بين جميع المكونات الأساسية في الوطن ورفع الظلم والقهر عن المظلومين، والتخلص من الممارسات المزاجية والكيدية فلا يمكن أن نبني وطنا بسياسة المكيالين ولا بصيف وشتاء تحت سقف واحد فلا لتسلط فئة على فئات أخرى ولا طائفة على طوائف أخرى صونا للعيش المشترك وللحفاظ على السلم الأهلي والدستور مع الدعوة إلى المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وأننا نؤكد نهج الإعتدال وتغليب لغة الحوار والحكمة والتفاهم بين الجميع.

والتقى المفتي رئيس المركز الثقافي الإسلامي الدكتور وجيه فانوس وعرض معه الأوضاع العامة.