لبنان

زراعة القنب الهندي الى الواجهة!

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:15
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زار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر وزير الزراعة عباس الحاج حسن وهنأنه على توليه منصبه الجديد وتم تداول عدة مواضيع منها الاعتداء على الاحراش وقطع الأشجار وضرورة معالجة هذا الموضوع بالسرعة القصوى، كما تم البحث بضرورة اصدار المراسيم التطبيقية لقانون تشريع زراعة الحشيشة ومباحثة الاوضاع العامة في بعلبك الهرمل ووضع القطاع الزراعي والمشاكل التي يمر بها وسبل معالجتها.
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