وفد تجمع المطاحن عرض مع مسؤولين في وزارة الاقتصاد تأمين المازوت

زار وفد من تجمع المطاحن في لبنان وزارة الاقتصاد والتجارة، والتقى المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري ومستشار وزير الاقتصاد المحامي محمد الحريري، وكان عرض للمشكلات التي يعاني منها القطاع لا سيما في ضوء عدم توفر المازوت لتمكين المطاحن من الانتاج.وأبلغ الوفد الوزارة بحسب بيان على الاثر، أن "ست مطاحن توقفت عن العمل منذ الاسبوع الفائت، لعدم حصولها على المازوت، واليوم تتوقف البقية تباعا الامر الذي سيؤدي الى تدني تسليم الطحين للافران".من جهته، أكد برباري للوفد ان "وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اجرى اتصالات بالمديرية العامة للنفط وطالبها بضرورة تأمين حاجة المطاحن والافران من المازوت بالسرعة اللازمة، وطلبت جداول بالكميات المطلوبة، إلا أنه لغاية اليوم لم تتأمن الحاجة المطلوبة".واعرب الوفد عن تقديره "لما قام به وزير الاقتصاد مشكورا والمساعي التي بذلتها مديرية الحبوب والشمندر السكري لتأمين المازوت للمطاحن والافران"، لافتا الى أن "عدم تجاوب المديرية العامة للنفط مع وزارة الاقتصاد سيؤدي الى توقف المطاحن عن العمل، وبالتالي وقف تسليم الطحين بدءا من غد الخميس".وأكد تجمع المطاحن ان "تسعيرة جديدة لمادة المازوت صدرت اليوم عن المديرية العامة للنفط، ولا وجود لهذه المادة في الاسعار الرسمية، لذلك نتمنى ان تتأمن هذه المادة اليوم قبل الغد كي تتمكن المطاحن من القيام بدورها التمويني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد".