تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي

وقع وزير المالية يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 8/10/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.