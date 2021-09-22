لبنان

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:16
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وقع وزير المالية يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 8/10/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
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يوسف الخليل

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