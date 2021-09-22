لبنان

حادث سير مروّع في القلمون (صور)

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير مروّع على اوتوستراد القلمون، ما ادى الى سقوط عدد من الجرحى.
 
 
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حادث سير

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