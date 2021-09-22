لبنان

معوض استقبل وفد الأحرار: لتفعيل التعاون الثنائي سيادياً وإصلاحياً

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:46
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استقبل رئيس "حركة الاستقلال" النائب المستقيل ميشال معوض في دارته في بعبدا وفداً قيادياً من حزب "الوطنيين الأحرار" ضمّ أمين الداخلية كميل ج. شمعون، أمين العمل أنطوان الأسمر، أمين الإعلام بطرس طرّاف، أمين التخطيط والتوجيه وديع فرح وعضو المجلس السياسي روي مرعب، وذلك في حضور عضوي المكتب السياسي في "حركة الاستقلال" المحاميين إدوار طيون وطوني شديد.

تخلل اللقاء نقاش معمّق ومستفيض حول مختلف القضايا السياسية على الساحة اللبنانية وكيفية الخروج من سلسلة الأزمات التي يتخبّط فيها لبنان. ووجّه وفد "الوطنيين الأحرار" باسم رئيس الحزب كميل شمعون دعوة لمعوض للمشاركة في المؤتمر الذي ينظمه الحزب في 29 أيلول بهدف إطلاق جبهة معارضة سيادية. من جهته أكد معوض على عمق العلاقة التي تجمع بين "حركة الاستقلال" و"الوطنيين الأحرار"، كما شدد على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية بهدف الوصول إلى تحقيق الأهداف السيادية والإصلاحية في لبنان.

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