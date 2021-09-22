لبنان

ختم محطة محروقات بالشمع الاحمر في هذه المنطقة

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:55
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أقفلت دورية من مخفر درك النبطية ظهر اليوم، محطة في محلة مرج زبدين وختمتها بالشمع الاحمر، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات اثر الاشكالات المتكررة التي تحصل أثناء بيع مادة البنزين للمواطنين وهي المرة الثانية التي يتم تشميعها خلال أقل من شهر.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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