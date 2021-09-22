ختم محطة محروقات بالشمع الاحمر في هذه المنطقة

أقفلت دورية من مخفر درك النبطية ظهر اليوم، محطة في محلة مرج زبدين وختمتها بالشمع الاحمر، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات اثر الاشكالات المتكررة التي تحصل أثناء بيع مادة البنزين للمواطنين وهي المرة الثانية التي يتم تشميعها خلال أقل من شهر.