لبنان

مولوي استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان

Lebanon 24
22-09-2021 | 09:59
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استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه بعد ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتم البحث في مجمل الاوضاع على الساحة اللبنانية.
وقالت بعد اللقاء: كان لي شرف لقاء معالي وزير الداخلية وكان لقاء مثمرا، وركزنا على موضوع اجراء الانتخابات بموعدها احتراما للدستور اللبناني، ونحن كأمم متحدة مستعدون ان نرافق لبنان في هذه المرحلة المهمة، لأن الانتخابات تعطي فرصة لكل المواطنين ان يعبروا عن انفسهم ويختاروا مستقبلا لبلدهم.
وقالت: انها فرصة للمصداقية للبنان كدولة، ونحن كمجتمع دولي نهتم دوما بالانتخابات لان اجراءها يعبر عن الديمقراطية وتطور ايجابي، متمنية الازدهار  للبنان.

ثم التقى مولوي، على التوالي سفير المانيا في لبنان اندرياس كيندل، ثم سفيرة استراليا ريبيكا غريندلاي، وتم البحث في العلاقات على المستويات كافة.
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