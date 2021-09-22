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لبنان
في لبنان... كم سجّل عداد كورونا اليوم؟
Lebanon 24
22-09-2021
|
09:59
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان و7حالات وفاة جديدة.
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