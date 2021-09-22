وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية عرضت مع خلف شؤون المحامين والمواطنين وسبل مساندتهم

زارت وزيرة التعاون الإنمائي في بلجيكا ميريام كيتير نقابة المحامين في قصر العدل في بيروت، يرافقها السفير البلجيكي هوبير كورمان مع وفد رسمي ضم الموظفين الكبار في وزارة الخارجية البلجيكية وأركان السفارة ووفد صحافي بلجيكي.والتقى الوفد نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، في حضور أمين السر سعد الدين الخطيب، مفوض قصر العدل ناضر كسبار، أمين الصندوق فادي بركات، عضو المجلس إيلي بازرلي ورئيس لجنة العلاقات الدولية جو كرم.وخلال اللقاء، تم عرض لشؤون المحامين والمواطنين وشجونهم وسبل مساندتهم في هذه الظروف العصيبة والأداور العديدة التي تؤديها النقابة في هذه المرحلة المصيرية من عمر الوطن.كما تخلل اللقاء بحث في إشكالية الإفلات من العقاب في لبنان ومسألة الولوج الى العدالة وإرساء دولة القانون، وبشكل خاص في دور نقابة المحامين في بيروت المحوري في قضية تفجير المرفأ من خلال مكتب الإدعاء في النقابة الذي انضم أعضاؤه من المحامين المتطوعين الى اللقاء.واختتم اللقاء بشرح إلكتروني مرئي مفصل عن المراحل التي واكبتها النقابة منذ لحظة وقوع تفجير مرفأ بيروت، مرورا بتكوين وتأسيس الدعاوى العائدة لأهالي الضحايا والمتضررين من قبل عشرات من المحامين المتطوعين في خلية الأزمة في النقابة، وصولا الى المتابعات القضائية والقانونية الحثيثة التي يقوم بها مكتب الإدعاء أمام المراجع القضائية في لبنان والخارج.