لبنان

سارق محتال... انتبهوا منه

Lebanon 24
22-09-2021 | 10:15
A-
A+
Doc-P-866711-637679277384691935.jpg
Doc-P-866711-637679277384691935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة

البـــلاغ التالــــي:

 

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطريقة احتيالية من قِبَل شخص مجهول الهويّة، يتواصل مع ضحاياه -بأسماء مستعارة- عبر تطبيق "Facebook" ويوهمهم أنّه طبيب أعشاب، أو أنّه يعمل لصالح إحدى الجمعيات الخيرية ليدخل بعدها إلى بيوتهم بهدف مساعدتهم، فيدسّ لهم المخدِّر في الشراب أو القهوة، ومن ثم يقوم بسرقة ما تيسّر له، ويتوارى عن الأنظار.

بنتيجة المتابعة والتحريّات المكثّفة، تمكّنت عناصر مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه به، وتوقيفه بتاريخ 20-9-2021، في بلدة كفرحيم - الشوف، وتبيّن أنّه يدعى:

ع. ق. (من مواليد عام 1962، لبناني)
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه، وبقيامه -بتواريخ مختلفة- بأكثر من /20/ عملية سرقة بطريقة احتيالية.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الاتّصال بالمفرزة المذكورة، على أحد الرقمَين 300216-25 أو 300187-25، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2021-09-22
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website