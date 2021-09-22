اللواء عثمان استقبل السفير الياباني

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الياباني Takeshi Okuba، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.