لبنان

اللواء عثمان استقبل السفير الياباني

Lebanon 24
22-09-2021 | 10:31
A-
A+
Doc-P-866714-637679286937380931.jpg
Doc-P-866714-637679286937380931.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الياباني Takeshi Okuba، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
مواضيع ذات صلة
من الـ"gym" إلى محطة المحروقات... شاهدوا ملكة جمال لبنان في طابور البنزين! (صور)
lebanon 24
22/09/2021 20:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ملك الأردن يهنئ الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة: سنكثف مساعينا لدعم لبنان
lebanon 24
22/09/2021 20:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يواجه وضعا حرجا... العاهل الاردني: الشعب اللبناني يحتاج لدعمنا الكامل
lebanon 24
22/09/2021 20:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمصرف لبنان عن حجم التداول على منصة "Sayrafa"... هذا ما جاء فيه
lebanon 24
22/09/2021 20:30:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عماد عثمان

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2021-09-22
12:57 | 2021-09-22
12:35 | 2021-09-22
12:09 | 2021-09-22
12:05 | 2021-09-22
11:49 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website