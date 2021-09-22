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لبنان
اللواء عثمان استقبل السفير الياباني
Lebanon 24
22-09-2021
|
10:31
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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفير الياباني Takeshi Okuba، في زيارةٍ تهدف إلى التعاون والتنسيق، جرى في خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.
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