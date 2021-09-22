لبنان

اجتماع خاص بموضوع ترسيم الحدود البحرية... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
22-09-2021 | 10:35
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ترأس وزير الخارجية عبدالله بو حبيب اجتماعا ضم رئيس الوفد اللبناني المفاوض في موضوع ترسيم الحدود الجنرال بسام ياسين والعضوين في اللجنة الكولونيل مازن بصبوص ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، وذلك بحضور مدير الشؤون السياسية في الوزارة السفير غادي خوري. 
 
وقدم وفد لجنة الترسيم احاطة للوزير بو حبيب شرح خلالها خطة  اللجنة واستراتيجيتها ورؤيتها للملف من المنظار الهيدروغرافي التقني القانوني، فيما عرضت وزارة الخارجية وجهة نظرها من الجهة السياسية وتصورها لمسار هذا الموضوع بحكم كونه موضوعا سياسيا والقرار يعود فيه الى الحكومة برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
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