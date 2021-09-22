لبنان

وزير الداخلية أعطى تعليماته للاسراع بتوزيع أوراق إخراجات القيد

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:01
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أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى المديرية العامة للأحوال الشخصية للاسراع بتوزيع اوراق إخراجات القيد على كافة الاراضي اللبنانية، بغية تلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالحصول عليها لتسهيل شؤون معاملاتهم.
 
 
 
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وزير الداخلية

إخراجات القيد

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