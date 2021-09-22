وزير الداخلية أعطى تعليماته للاسراع بتوزيع أوراق إخراجات القيد

أعطى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي تعليماته الى المديرية العامة للأحوال الشخصية للاسراع بتوزيع اوراق إخراجات القيد على كافة الاراضي اللبنانية، بغية تلبية احتياجات المواطنين الراغبين بالحصول عليها لتسهيل شؤون معاملاتهم.