حريق كبير التهم مساحات واسعة من الاشجار في سفينة القيطع

اندلع حريق في بلدة سفينة القيطع في عكَار في أرض جبلية مزروعة بأشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة.وقد طالت النيران مساحة واسعة بفعل الرياح التي ساهمت بتمدد النيران بشكل سريع.فيما تعمل فرق الإطفاء بالدفاع المدني وعدد من المتطوعين على إخماد النيران.