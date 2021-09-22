لبنان

أبي المنى واصل استقبال الفاعليات المهنئة

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:11
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واصل الشيخ سامي أبي المنى استقبال المهنئين بتوليه مشيخة عقل طائفة الموحدين الدروز، واستقبل اليوم الوزير الأسبق يوسف سلامة.

كما استقبل وفدا من شيوخ العشائر العربية في لبنان تحدث باسمه طلال الضاهر عن "التاريخ المشترك للعشائر مع العشيرة المعروفية منذ زمن حماية الثغور إلى اليوم"، مؤكدا "العمل سويا لبناء وطن سيد حر مستقل".

واستقبل أيضا مفوض التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي سمير نجم على رأس وفد من المفوضية ومكاتبها في المناطق، رئيس اتحاد بلديات الجرد الأعلى - بحمدون كمال شيا، نائب الرئيس حسين أبي المنى، رئيس بلدية بدغان الدكتور زاهر شيا، الشيخ أنور العياص مترئسا وفدا من مشايخ الجاهلية، وفدا من مشايخ إبل السقي، الشيخ حسين حماده من الجماعة الإسلامية، العميد أحمد أبو ضاهر، رئيسة جامعة AUST الدكتورة هيام صقر يرافقها الدكتور جورج رحباني، وفدا من جمعية "سيدات مجدلبعنا"، وفدا من جمعية "اليد الخضراء" برئاسة زاهر رضوان، والفنان عفيف شيا.

اتصالات
وتلقى أبي المنى اتصالات هاتفية مهنئة أبرزها من مطران طرابلس للروم الكاثوليك أدوار ضاهر، عضو كتلة "التنمية والتحرير" الدكتور ميشال موسى، ورئيس الرابطة الدرزية في سيدني زاهي علامة.
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