لبنان

لبنان يواجه وضعا حرجا... العاهل الاردني: الشعب اللبناني يحتاج لدعمنا الكامل

Lebanon 24
22-09-2021 | 11:49
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أشار العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أن "لبنان يواجه وضعا إنسانيا واقتصاديا حرجا"، وقال إن "الظروف المعيشية الصعبة تلقي بظلالها على الملايين، فتجد أسرا بلا قوت يومهم، وبيوتا بلا كهرباء أو مياه، وشركات غير قادرة على العمل". وأكد أن "في هذا الوقت العصيب، يحتاج الشعب اللبناني لدعمنا الكامل، لتمكينهم من النهوض من هذه الأزمة". وأضاف: "يتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ، نشارك فيها جميعنا".
ولفت الملك عبدالله الثاني في كلمة ألقاها في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن "على العالم ألا ينسى ملايين اللاجئين في الدول المستضيفة مثل لبنان، والأردنيون يعرفون جيدا الأثر الكبير للجوء. فعلى مدى الأجيال، قدم الأردن الكثير من التضحيات لمساعدة ملايين اللاجئين الفارّين من الاضطهاد والخطر. ولكن رعاية ملايين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم، مسؤولية دولية، فلا بد من استمرار دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات الأخرى التي ترعى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتمنحهم الأمل".
 
 
المصدر: وكالة بترا

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