لبنان

ملك الأردن يهنئ الرئيس ميقاتي بتشكيل الحكومة: سنكثف مساعينا لدعم لبنان

Lebanon 24
22-09-2021 | 12:05
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تلقى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالًا من ملك الأردن عبدالله الثاني هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد الملك عبدالله خلال الاتصال أنه "سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعًا إنسانيًّا واقتصاديًّا حرجًا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ".
وشدد  "على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة"، متمنيًّا للرئيس ميقاتي التوفيق في مهمته.
بدوه شكر الرئيس ميقاتي"الملك الاردن على عاطفته الدائمة تجاه لبنان ومبادراته المشكورة تجاه الشعب اللبناني". 
وقال: "ان اللبنانيين لم ينسوا وقوف الأردن الدائم إلى جانب لبنان". وتمنى للأردن الشقيق بقيادة جلالته دوام الاستقرار.
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