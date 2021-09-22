لبنان

"خيطوا بغير هالمسلة"... هكذا ردّ اللواء ابراهيم على محاولات تعكير علاقته مع بري

Lebanon 24
22-09-2021 | 12:35
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صدر عن مكتب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم البيان التالي: "طالعنا بالأمس على مواقع التواصل الاجتماعي أحدهم بكلام أقل ما يقال فيه إنه كلام فتنة أريد له أن يكون كذلك من خلال تحريف لتصريح أدلينا به بالصوت والصورة، وهو واضح لمن يريد أن يسمع أو يرى.

إن محاولة البعض إعادة تطبيع علاقاته مع دولة الرئيس نبيه بري لا تكون بالتحريف أو التزوير بل بكلمة صدق عنوانها الإعتذار عن طعنة أو خطأ أو سوء تقدير أو خيانة لتاريخ.

إن انتهاز الفرص التي كثر راكبوها مؤخرا لدق إسفين أو تعكير علاقة لنا مع دولة الرئيس بري لن تجدي نفعا ولن تؤتي أكلا، ونحن الحريصون على كرامة وموقع رجل معروف بسعة صدره ووسع حلمه وقراءته لما بين الأحرف والسطور، ولن نخرج عن خط الإحترام والتقدير لشخصه وتاريخه وتقدير عطاءاته ونضاله في سبيل لبنان وعزته.

وكما يقول دولة الرئيس دائما: "خيطوا بغير هالمسلة".
 
 
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