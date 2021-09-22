لبنان

الاتحاد الماروني العالمي أدان التطاول على الراعي

Lebanon 24
22-09-2021 | 12:57
A-
A+
Doc-P-866757-637679375537366248.jpg
Doc-P-866757-637679375537366248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 حذر الاتحاد الماروني العالمي برئاسة سامي الخوري في بيان، من "التطاول على المقامات الوطنية وعلى رأس هؤلاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، وقال: "إن الاتحاد الماروني العالمي، وأمام هذا الدرك الذي وصل إليه لبنان الكيان والحالة غير المسبوقة التي يغرق فيها اللبنانيون من الضياع وغياب المسؤولية والتطاول على المقامات الوطنية، يدعو الجميع إلى وقفة عز والتفاف وتضامن من أجل رفع الصوت وتحريك الضمير والتنبيه إلى الأوضاع التي يراد زجهم فيها، وذلك بالمشاركة في المسيرة الشعبية الكبرى التي ستنطلق من مدينة جبيل باتجاه عنايا نهار السبت الواقع فيه 25 الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وتخصيص هذا اليوم لتوحيد الصلوات على نية انقاذ لبنان وشعبه المعذب".

ودعا الخوري الى "رفع الصلوات في خلال المسيرة من أجل حماية هوية لبنان وصمود شعبه، فيتجاوز كل هذه النكبات ويستمر مثالا للعيش الحر والعمل في سبيل التقدم والازدهار والاستمرار كونه مشعلا ينير هذا الشرق، لا آتونا تحرق فيه تطلعات المقهورين وآمالهم بالعيش الكريم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2021-09-22
15:39 | 2021-09-22
15:25 | 2021-09-22
15:09 | 2021-09-22
14:41 | 2021-09-22
14:27 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website