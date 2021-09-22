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لبنان
الاتحاد الماروني العالمي أدان التطاول على الراعي
Lebanon 24
22-09-2021
|
12:57
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حذر الاتحاد الماروني العالمي برئاسة سامي الخوري في بيان، من "التطاول على المقامات الوطنية وعلى رأس هؤلاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، وقال: "إن الاتحاد الماروني العالمي، وأمام هذا الدرك الذي وصل إليه لبنان الكيان والحالة غير المسبوقة التي يغرق فيها اللبنانيون من الضياع وغياب المسؤولية والتطاول على المقامات الوطنية، يدعو الجميع إلى وقفة عز والتفاف وتضامن من أجل رفع الصوت وتحريك الضمير والتنبيه إلى الأوضاع التي يراد زجهم فيها، وذلك بالمشاركة في المسيرة الشعبية الكبرى التي ستنطلق من مدينة جبيل باتجاه عنايا نهار السبت الواقع فيه 25 الحالي الساعة الثالثة بعد الظهر، وتخصيص هذا اليوم لتوحيد الصلوات على نية انقاذ لبنان وشعبه المعذب".
ودعا الخوري الى "رفع الصلوات في خلال المسيرة من أجل حماية هوية لبنان وصمود شعبه، فيتجاوز كل هذه النكبات ويستمر مثالا للعيش الحر والعمل في سبيل التقدم والازدهار والاستمرار كونه مشعلا ينير هذا الشرق، لا آتونا تحرق فيه تطلعات المقهورين وآمالهم بالعيش الكريم".
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