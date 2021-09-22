لبنان

ماذا يحدث في خدمة الـ "DSL" شمالًا؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العديد من مستخدمي خدمة الإنترنت "DSL" تفاجأوا بانقطاعها في مناطق الشمال من دون معرفة الأسباب.
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