لبنان

"التيار" في الفرزل: لنضع معا خطة لمواجهة أزمة المحروقات على أبواب الشتاء

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:16
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رأت "هيئة الفرزل في التيار الوطني الحر" في بيان، أن "في خضم الأزمة المعيشية التي تعصف ببلادنا، ندعو أهالي الفرزل وعلى اختلاف أطيافهم وتوجهاتهم وأحزابهم، إلى الوحدة والمحبة والعمل معا ومع البلدية والمخاتير والمعنيين في البلدة على وضع خطة لمواجهة كل المشاكل، وضمنها أزمة المحروقات، بخاصة وأننا على أبواب الشتاء. ونرحب بكل جهة تريد المساعدة والوقوف إلى جانب أهل الفرزل، ونعول على حكمة الأهالي في الابتعاد عن الحزازيات الضيقة، والتركيز على تلبية احتياجات البلدة. وسنكون من الشاكرين لكل جهة تنوي المساعدة وإن اتفقنا معها في السياسة أو اختلفنا".

كما ونثمن البيان، "موقف رئيس بلدية الفرزل ملحم الغصان"، مؤكد أن "الفرزل ستبقى عنوانا للانفتاح والتلاقي بين جميع اللبنانيين، وستكون المثال الأنصع للعيش المشترك والوئام ولن نسمح أبدا بعزلها عن محيطها وعن دورها الريادي في البقاع".
 
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