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لبنان
أمين سر نقابة أصحاب المحطات: من غير المقبول أن تكون المحطات كبش محرقة
Lebanon 24
22-09-2021
|
14:21
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صدر عن أمين سر نقابة أصحاب المحطات في لبنان السيد حسن جعفر وأعضاء النقابة البيان الآتي:
"ردًّا على البيان التحذيري للوزير فياض، من الواضح معاليك انكم تعتمدون نهج الحكومة السابقة في القاء اللوم على الغير اذ بات من غير المقبول اليوم ان تكون المحطات هي كبش محرقة كالعادة، اذ اننا ضقنا ذرعا من القاء اللوم علينا من اول الازمة الى اليوم غير آبهين ابدا لكل المجهود الذي نبذله وكل المشاكل التي نعانيها لتأمين السوق بالمحروقات، وكنا قد ذكرنا سابقا اننا لا نستطيع ضبط السوق السوداء التي يمارسه البعض والذي لا يشمل بكل تاكيد كل المحطات.
اما بالنسبة لموضوع العدادات فان هذه المشكلة التقنية قد حصلت في بعض المحطات وتم معالجتها.
وبالنسبة لموضوع البيع اليوم الم تعلم معاليك عن التأخير الحاصل اليوم من مديرية النفط ووزارة الطاقة في اصدار جدول تركيب الاسعار!
مما جعل بعض الشركات تمتنع عن تسليم المحروقات وبالتالي لم تسلم المحروقات لكل المحطات اما بالنسبة للمحطات التي استلمت كمياتها فنحن لم ولن نمتنع يوما عن بيع كافة الكميات الموجودة لدينا بالرغم من ان جدول تركيب الاسعار الصادر اليوم لم يكن منصفا لنا بجعالة ٦٠٠٠ ليرة عن كل ٢٠ ليتر علما معاليك ان ما لا يعرفه اكثر المواطنون انكم تحتسبون اليوم قيمة الضريبة على القيمة المضافة(TVA) على سعر ١٥٠٠٠ ليرة للدولار الواحد وذلك غير منطقي ويحمل المواطن عبئا اضافيا فوق اعبائه علما ان السعر الرسمي للدولار الذي تعتمده الدولة حاليا لا يتخطى ١٥١٥ل.ل
الم يلتفت نظرك لهذا الموضوع معاليك!!
كفى هجوما علينا فنحن لم نعد نحتمل ان تضعونا في مواجهة دائمة مع المواطنين فنحن جزء منهم ولن تشعروا بمعاناتهم مثلنا فنحن منهم وانتم للاسف في عالم آخر".
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