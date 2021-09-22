لبنان

قافلة مازوت خامسة تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:27
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أفادت قناة "الميادين" أن قافلة خامسة من الصهاريج المحملة بالمازوت الايراني تعبر الحدود السورية باتجاه لبنان.
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