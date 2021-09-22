وزير الاتصالات غدا في "تاتش"

يجول غدا الخميس وزير الاتصالات جوني قرم، على المركز الرئيسي لشركة "تاتش"، حيث سيعقد اجتماعا مع مجلس الإدارة كما ويجول على الأقسام والمكاتب، في الثانية بعد الظهر.