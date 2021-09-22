لبنان

وزير الاتصالات غدا في "تاتش"

Lebanon 24
22-09-2021 | 14:41
A-
A+
Doc-P-866791-637679438342314610.jpg
Doc-P-866791-637679438342314610.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يجول غدا الخميس وزير الاتصالات جوني قرم، على المركز الرئيسي لشركة "تاتش"، حيث سيعقد اجتماعا مع مجلس الإدارة كما ويجول على الأقسام والمكاتب، في الثانية بعد الظهر.
مواضيع ذات صلة
المازوت نفد: انقطاع اتصالات “تاتش”!
lebanon 24
23/09/2021 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج حسن: يجب توفير المازوت لاوجيرو وألفا وتاتش بحماية امنية
lebanon 24
23/09/2021 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاتش" ترد على الأخبار المتداولة عن توقف خدماتها... ماذا في التفاصيل؟
lebanon 24
23/09/2021 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24
إنترنت شركة "تاتش" ينقطع في هذه المنطقة.. والمواطنون يرفعون الصوت
lebanon 24
23/09/2021 03:08:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جوني قرك

تاتش

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:58 | 2021-09-22
17:48 | 2021-09-22
17:38 | 2021-09-22
17:26 | 2021-09-22
17:18 | 2021-09-22
17:14 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website