دخلا لبنان خلسة وحاولا التسلل إلى الاراضي المحتلة... هذا ما جرى في مارون الراس

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 22 / 9 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة مارون الراس كلاً من السودانيين (س.آ) و( ع.م)، لإقدامهما على الدخول خلسة إلى الأراضي اللبنانية، ومحاولتهما التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من البلدة المذكورة.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.