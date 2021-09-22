لبنان

جريح في حادث سير على طريق عام زوق مصبح

Lebanon 24
22-09-2021 | 15:25
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جريحا سقط في حادث تصادم مساء اليوم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام زوق مصبح في كسروان.

وقد أدى الحادث إلى إصابة سائق الدراجة بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر مركز جونية في الدفاع المدني، وقدمت إلى الجريح الإسعافات اللازمة، ونقلته إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي في جونية لتلقي العلاج.
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