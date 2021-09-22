طائرة استطلاع للعدو خرقت الأجواء غرب الدامور ونفذت طيرانا دائريا فوق بيروت وضواحيها

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:



"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 22/9/2021 الساعة 10.40 الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وجونية، ومن ثم غادرت الأجواء الساعة 14.55 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".