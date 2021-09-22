لبنان

اهتمام بملف قضائي

Lebanon 24
22-09-2021 | 17:05
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اهتم سفراء أجانب بملف قضائي، بدأ يأخذ أبعاداً غير متوقعة، ويحاولون توثيق ما يجري، لإعداد التقارير اللازمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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