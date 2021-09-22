لبنان

ابتلعوا ألسنتهم ولاذوا بالصمت

Lebanon 24
22-09-2021 | 17:10
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ابتلع المسؤولون في مؤسسة مياه بيروت ألسنتهم، ولاذوا بالصمت، بعد انقطاع المياه عن المنازل في العاصمة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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