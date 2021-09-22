ابتلعوا ألسنتهم ولاذوا بالصمت

ابتلع المسؤولون في مؤسسة مياه بيروت ألسنتهم، ولاذوا بالصمت، بعد انقطاع المياه عن المنازل في العاصمة، منذ ثلاثة أسابيع تقريباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".