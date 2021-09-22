لبنان

تحضير الملفّات لبدء التفاوض مع صندوق النقد

Lebanon 24
22-09-2021 | 17:38
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علمت "اللواء" ان "اللجنة الوزارية التي ستكلّف التفاوض مع صندوق النقد ستضم مبدئياً نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي ووزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهي ستباشر قريبا تحضير الملفات اللازمة لبدء التفاوض، الذي لم يتحدّد موعده بعد ولكنه في حال تحدد الموعد سيكون سريعاً بسبب حاجة لبنان الى المعالجات المالية والاقتصادية حاجة ماسة، وهوما يستشعره ايضا صندوق النقد".
وقالت مصادر وزارية لـ "اللواء" ان "اللجنة لم تجتمع بعد ولم تحدّد برنامج عملها لكن الامر يتم خلال فترة قريبة جداً، وكل وزير بدأ تحضير ما عنده".
المصدر: اللواء
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