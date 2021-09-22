البيطار شرح بالتفصيل حقيقة تهديده

بعد إثارة تهديد حزب الله للمحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار بقبعه عن متابعة الملف، وعدم نفي الحزب لهذا الأمر، رد~ القاضي البيطار خطياً على طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن إعداد تقرير حول ما يجري تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، وذلك بالتأكيد على فحوى الرسالة وأن مضمونها هو ما نُشر في وسائل الإعلام.وفي هذا السياق، علمت "القبس" الكويتية أن "البيطار شرح بالتفصيل حقيقة التهديد ومصدره والإعلامي الذي نقل رسالة صفا إليه، وأن رده كان: "الرسالة وصلت.. وأنا ماضٍ بما يمليه علي واجبي المهني، وسوف أستمر بذلك ما دمت محققاً عدلياً في هذا الملف".