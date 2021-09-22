مصر لن تدخر جهدا لدعم لبنان

كتبت" الشرق الاوسط" من القاهرة: دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الخارجية المصري سامح شكري، لزيارة بيروت "في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة". وأجرى شكري اتصالاً هاتفياً، أمس، بميقاتي هنَّأه خلاله بـ"نجاحه في تشكيل الحكومة، متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي". وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده "لا تدّخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة". دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وزير الخارجية المصري سامح شكري، لزيارة بيروت "في أقرب فرصة على ضوء العلاقات المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأفق تعزيزها في المرحلة القادمة". وأجرى شكري اتصالاً هاتفياً، أمس، بميقاتي هنَّأه خلاله بـ"نجاحه في تشكيل الحكومة، متمنياً له كل النجاح في التعامل مع التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على ضوء تأزم الوضع الاقتصادي". وأكد شكري لرئيس الحكومة اللبنانية أن بلاده "لا تدّخر وسعاً في التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق ما فيه صالح شعب لبنان وبهدف إعادة الأوضاع في هذا البلد الشقيق إلى ما كانت عليه قبل تأزم الوضع، وذلك عبر تقديم الدعم في مختلف المجالات التي من شأنها دفع الاقتصاد قدماً وإيجاد حلول لمشكلة الطاقة".