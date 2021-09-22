لبنان

بماذا اقر مالك شاحنة " نيترات البقاع"؟

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:29
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كتبت " الاخبار": اقر مالك شاحنة «نيترات البقاع» سعد الله الصلح، عقب توقيفه على أيدي عناصر القوة الضاربة في الجيش في فاريا ليل أول من أمس، بأنه اشترى النيترات من مارون الصقر، وأنّ هذه لم تكن المرة الأولى، مشيراً إلى أنّ الصقر "يبيع النيترات لأصحاب الكسارات والمقالع".
وفيما كانت التحقيقات تتركز لتحديد مصدر النيترات، أفاد الصلح بأنّ "الصقر كان يُهرّبها إلى لبنان داخل مستوعبات شحن الأسمدة الزراعية". وهذا أوجد فرضية جديدة، بعدما كانت فرضيتان قيد التداول، الأولى تهريب النيترات من سوريا أو سرقتها من مرفأ بيروت. وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أنّ التحليلات المخبرية للخبراء الكيميائيين توصلت إلى أنّ نقاوة النيترات المضبوطة وكثافتها مختلفة تماماً عن تلك التي كانت في العنبر الرقم 12. كذلك ذكر الخبراء أنّ عمر النيترات المضبوطة في بعلبك حديث مقارنة بالنيترات التي كانت في المرفأ.
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