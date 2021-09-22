لبنان

زيارتان خارجيتان لقائد الجيش

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:35
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كتبت" الاخبار": يسافر قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى تركيا خلال ساعات في زيارة قصيرة يلتقي خلالها نظيره التركي ومسؤولين آخرين للبحث في تعزيز التعاون العملاني بين الجيشين، وطلب دعم لوجستي يتضمن معدات وآليات. أما الزيارة الأهم التي يحضر لها عون، فستكون إلى واشنطن، نهاية الشهر الجاري، ضمن برنامج رتّبته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. ومن المفترض أن يحصل عون على مساعدات أميركية مباشرة وعلى وعود بالطلب إلى دول أعضاء في حلف الأطلسي أو متعاونة معها لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة للجيش اللبناني من بينها معدات موضوعة خارج الخدمة لدى جيوش هذه الدول.
 
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