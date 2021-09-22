المازوت بالدولار

(النهار)

"تشتبه" جهات عدة في أن ترك الشركات المستوردة للمحروقات لا تتقاضي سعر المازوت إلا بالدولار بعد رفع الدعم عن المادة يهدف إلى "شفط" بقايا الدولار التي يحتفظ بها الناس في المنازل.