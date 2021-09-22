لبنان

المازوت بالدولار

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:35
A-
A+
Doc-P-866857-637679722637419034.jpg
Doc-P-866857-637679722637419034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"تشتبه" جهات عدة في أن ترك الشركات المستوردة للمحروقات لا تتقاضي سعر المازوت إلا بالدولار بعد رفع الدعم عن المادة يهدف إلى "شفط" بقايا الدولار التي يحتفظ بها الناس في المنازل.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
رفع الدعم عن المحروقات: البنزين بـ 180 ألفاً والمازوت بالدولار!
lebanon 24
23/09/2021 08:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح منافذ لتوفير السلع الأساسية: المازوت للصناعيين بالدولار.. واستيراد طارئ للدواء
lebanon 24
23/09/2021 08:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...كم بلغ مساءً؟
lebanon 24
23/09/2021 08:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار على عتبة الـ16 الف ليرة.. إرتفاع ملحوظ في تسعيرة السوق الموازية عصراً
lebanon 24
23/09/2021 08:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

المازوت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-09-23
01:30 | 2021-09-23
01:09 | 2021-09-23
01:03 | 2021-09-23
01:00 | 2021-09-23
23:50 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website