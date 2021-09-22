(النهار)

لا تزال الأوساط السياسية تضج بخبر شاع أخيرا عن تمضية أحد السياسيين النافذين إجازة سريعة في دولة أوروبية مع احد رموز تجارة النفط اللبنانيين المرفوعة في حقه دعاوى قضائية.