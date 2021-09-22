لبنان

إجازة سريعة

Lebanon 24
22-09-2021 | 22:38
A-
A+
Doc-P-866858-637679723299395962.jpg
Doc-P-866858-637679723299395962.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا تزال الأوساط السياسية تضج بخبر شاع أخيرا عن تمضية أحد السياسيين النافذين إجازة سريعة في دولة أوروبية مع احد رموز تجارة النفط اللبنانيين المرفوعة في حقه دعاوى قضائية.
(النهار)
مواضيع ذات صلة
الجريدة الرسمية التونسية تنشر قوانين جديدة تسمح للرئيس بإصدار التشريعات بموجب مراسيم وتحديد سياسة الدولة
lebanon 24
23/09/2021 08:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين: البنتاغون يُقيل "ليونور توميرو" نائبة وزير الدفاع المسؤولة عن السياسة النووية
lebanon 24
23/09/2021 08:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة السعودي: المملكة تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية
lebanon 24
23/09/2021 08:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لتوجيه سياسة الدعم الحالي وحصره بمستحقيه من المواطنين اللبنانيين المقيمين والإنطلاق نحو سياسة إجتماعية قادرة على سدّ الثغرات الإجتماعية
lebanon 24
23/09/2021 08:34:20 Lebanon 24 Lebanon 24

اجازة

سياسة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-09-23
01:30 | 2021-09-23
01:09 | 2021-09-23
01:03 | 2021-09-23
01:00 | 2021-09-23
23:50 | 2021-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website